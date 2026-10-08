Най-бързо растат заплатите на полицейски експерти и военни - до 4900 евро, а при IT застой (Графики, обзор)

Доходите на магистрите при първите в класацията достигат 5591 евро

Само 13% от завършилите изтичат в чужбина

Ясен тренд откроява новият рейтинг на висшите училища в България, представен вчера - дипломи в направленията “Военно дело” и “Национална сигурност” носят не само заплати в топ 3 на класацията, но и най-бързо растящите доходи у нас.

Новото, 16-о издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, бе представено от Министерството на образованието и науката.

Една от силните характеристики на българския рейтинг е, че представя данни за реализацията на завършилите 52-те професионални училища в 51 висши училища. Новата информация показва, че в топ 3 по облагаем доход са “Военно дело” - 3747 евро средно, “Информатика и компютърни науки” - 2553 евро, и “Национална сигурност” - 2472 евро. (Виж графиката.) В разбивката по университети номер 1 по доход е “Военно дело” във Военната академия “Георги Стойков Раковски” - 4913 евро. Следват “Информатика и компютърни науки” в Софийския университет “Св Климент Охридски” - 3739 евро, “Национална сигурност” в Академията на МВР - 3735 евро, “Архитектура, строителство и геодезия” в същата академия - 3536 евро, и “Информатика и компютърни науки” в Нов български университет - 3401 евро.

Интересно е сравнението, което показва колко се е увеличил доходът за последните 5 години в различните направления.

Във “Военно дело” то е цели 280%,

в “Национална сигурност” - 197%, в “Животновъдство” - 142%.

На този фон в направленията, свързани с компютри и информационни технологии, ясно личи застой - увеличението на доходите на завършилите “Информатика и компютърни науки” е 64% за 5 г., а на “Комуникационна и компютърна техника” - 69%.

Иначе най-високите доходи на студентите, завършили магистратура след висше, са за “Администрация и управление” в Американския университет в България - 5591 евро.

Над 3000 евро носят дипломи на магистри,

свързани и с военно дело, компютри, национална сигурност и фармация в 8 университета.

Други интересни тенденции в новия рейтинг:

Нарастващи доходи и рекордна заетост след младите висшисти. Средният облагаем доход на завършилите достига 1625 евро от 1417 евро през миналата година, а бе едва 543 евро през 2016 г.

Средно 61% от завършилите работят на позиции за висшисти или по призвание. 86% са сред магистрите след средно образование и 69% сред магистрите след висше образование и 51% сред бакалаврите.

Безработицата сред завършилите университет се задържа на равнище от малко над 2%, като за завършилите магистърски програми след средно образование това равнище е едва около 1%. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, достига рекордно ниско равнище от 13% при над 25% през 2014 г.

Най-добри кариери

Има обаче големи различия в реализацията на различни професии. Най-ниска безработица (под 1%) има сред завършилите направления “Военно дело”, “Медицина”, “Фармация”, “Математика” и “Дентална медицина”, а най-висока – сред завършилите “Туризъм” (3,58%), “Социални дейности” (3,34%), “Психология” (3,2%), “Педагогика” (3,11%) и “Педагогика на обучението по...” (2,84%).

Най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) има сред завършилите “Военно дело”, “Медицина”, “Дентална медицина”, “Теория и управление на образованието” и “Фармация”, а най-ниска - сред завършилите “Туризъм” (25%).

Най-голям дял (над 94%) от завършилите се осигуряват в България сред тези, които са се обучавали в направленията “Теория и управление на образованието”, “Фармация” и “Военно дело”.

Рекордно висок е успехът

от дипломата за средно образование на новоприетите първокурсници - 5,16. В направление “Медицина” е 5,72.

Висшето училище с най-голям брой действащи студенти е СУ “Св. Климент Охридски” – 20 205, следвано от УНСС с 18 486 студенти и Пловдивския университет със 17 005. В 13 висши училища в страната броят на обучаваните студенти е под 1000, включително в три от тях броят на обучаваните студенти е под 100.

Редовно на лекции - 50%

- Посещаемостта на упражненията е по-висока от тази на лекциите: 69% от студентите в страната са съгласни или по-скоро съгласни с твърдението “По-голямата част от моите колеги присъстват редовно на упражнения”, докато едва 50% от студентите твърдят същото по отношение на лекциите. Министър Георги Вълчев

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев: Тези, които надграждат образованието си, имат по-добра реализация

Рейтинговата система се развива през годините, дава обективна картина за проблемите и успехите

Висшето образование мери своето качество по няколко основни компонента. Единият е оценяването от националната агенция за капацитета и за нивото на обучение в отделните висши училища. Вторият е системата на атестиране в самите висши училища. Третият е рейтинговата система, която показва реализацията на кадрите, които завършват висше образование в България, и е най-добрият знак, по който бъдещите кандидат-студенти могат да правят своя информиран избор, както и техните семейства, които ги подкрепят в този техен избор.

Рейтинговата система се развива през годините, непрекъснато се надгражда, включвайки нови компоненти, отчитайки регионалното значение на отделните висши училища. Имаме доста обективна и вярна картина какви проблеми и какви успехи има българското висше образование.

Имаме няколко добри новини. Едната е, че все по-голяма част от младите хора, които завършват висше образование, получават бърза реализация на пазара на труда, и то в сферите, в които са получили своето висше образование. Втората новина е, че все по-добра реализация имат кадрите, които освен първата бакалавърска степен, надграждат своето образование с магистърска. Това е степента, където те могат да специализират своите знания в по-тесен фокус на професията, която са избрали. Това е стимул да се развиват, защото в днешно време дори след като завършиш и магистърска степен, ако искаш да си добър професионалист, би трябвало да продължаваш да развиваш своите знания и умения през целия си живот. Живеем в динамично време. Промените са бързи и специалистите трябва да ги следят и да надграждат своите знания и умения, за да са по-конкурентоспособни и полезни в икономиката и в публичния живот на страната. Повишава се и средният облагаем доход на завършилите висше образование.



9% са чуждите студенти, но все още сме нетен “износител”

За последните 10 г. делът на чуждестранните студенти в България е нараснал близо 2 пъти – от 4,7% през 2016 г. до близо 9% от действащите студенти през 2026 г. За поредна година делът на чуждестранните студенти е най-голям в направленията “Медицина” (58% от действащите студенти), “Дентална медицина” (49%) и “Ветеринарна медицина” (31%). В още 4 професионални направления чуждестранните студенти надхвърлят 10% от броя на действащите студенти.

Въпреки позитивната тенденция за ръст на чуждите студенти обаче България продължава да е нетен “износител” на студенти - българските студенти в чужбина са повече от чуждестранните в България. За да се постигне паритет между тези две групи, делът на чуждестранните студенти при равни други условия в България трябва да се увеличи поне на 11%.

Софийският университет №1 в 22 направления

В общите стандартизирани класации по професионални направления на Рейтинговата система за 2026 г. СУ “Св. Климент Охридски” се класира на първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите. Техническият университет - София, се класира на първо място в 6 направления. Медицинският университет - София, е първи във всичките 5 направления, по които предлага обучение. ХТМУ и Аграрният университет в Пловдив имат по 3 първи места. Тракийският университет в Стара Загора и АМТИИ – Пловдив, имат по две първи места. Други 13 висши училища оглавяват по една класация.

В професионално направление “Икономика” в общата класация на първо място традиционно е Софийският университет, но в класацията на магистърските програми тази година първото място се дели от СУ и от УНСС.

