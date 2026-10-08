Атакуваният с дрон край Бяла кораб ALFA WATAN е потънал на около 2000 метра

Корабът ALFA WATAN е потънал на около 2000 метра дълбочина след военен удар, извършен на приблизително 70 морски мили източно от Бяла. Това сочат данни на Maritime.bg.

Двата търговски кораба ALFA WATAN и ABLE са били атакувани около 3 ч. през нощта на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили от Бяла. Според началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов атаката е била комбинирана – с въздушни и морски дронове.

Вчера представители на правителството в София заявиха, че се обмисля подводен оглед на останките. За целта се разчита на съдействие от НАТО и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA). Източник от EMSA обаче уточнява за изданието, че агенцията разполага с безпилотни подводни апарати с дистанционно управление (ROV), чиито възможности за оглед стигат до около 1500 метра.

Същевременно съдбата на другия засегнат плавателен съд – ABLE, остава неустановена. Все още не е ясно дали той е потънал, или се намира на дрейф, като до момента няма доклади от преминаващи търговски кораби в района.

Според изданието българската многоцелева фрегата „Верни" (б.н. 42) от клас „Вилинген" е отплавала в четвъртък от Бургас в североизточна посока. Макар да няма официално потвърждение дали фрегатата се включва в противоминната група MCM или отива да обследва мястото на ударите срещу двата търговски кораба, има обосновани предположения, че курсът ѝ е свързан именно с проверката на района с ALFA WATAN и ABLE.

Междувременно вчера с официална церемония бе даден старт на дванадесетата активация на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM). В нея участват българските кораби „Капитан I ранг Димитър Добрев" и минен ловец „Струма", румънският минен ловец „Капитан Константин Думитреску" и турският минен ловец „Акчай".