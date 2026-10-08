ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради нови изисквания на ЕС 50 евро отгоре на мес...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23700994 www.24chasa.bg

6 месеца строг затвор за асеновградчанин, ударил баща си с дървен сап

Никола Михайлов

[email protected]

1500
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Районният съд в Асеновград.

Сключил споразумение с прокуратурата по най-бързия начин - още на следващия ден

6-месечна ефективна присъда ще трябва да излежи мъж, посегнал на баща си в Асеновград. 

На 5 октомври той причинил на родителя си лека телесна повреда в условията на домашно насилие, като го ударил с дървен сап в дясната ръка. Веднага бил арестуван, а още на следващия ден се изправил пред Районния съд в града, където се признал за виновен и по най-бързия начин сключил споразумение с прокуратурата. 

Оказва се обаче, че това не е първият сблъсък на сина със закона. Той има предишни присъди и въпреки, че се е споразумял за 6 месеца лишаване от свобода, то няма да бъде условно, а ще трябва да го изтърпи при строг режим. Трябва да плати и 108,50 евро разноски по делото. 

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)