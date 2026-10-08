6 месеца строг затвор за асеновградчанин, ударил баща си с дървен сап

Сключил споразумение с прокуратурата по най-бързия начин - още на следващия ден

6-месечна ефективна присъда ще трябва да излежи мъж, посегнал на баща си в Асеновград.

На 5 октомври той причинил на родителя си лека телесна повреда в условията на домашно насилие, като го ударил с дървен сап в дясната ръка. Веднага бил арестуван, а още на следващия ден се изправил пред Районния съд в града, където се признал за виновен и по най-бързия начин сключил споразумение с прокуратурата.

Оказва се обаче, че това не е първият сблъсък на сина със закона. Той има предишни присъди и въпреки, че се е споразумял за 6 месеца лишаване от свобода, то няма да бъде условно, а ще трябва да го изтърпи при строг режим. Трябва да плати и 108,50 евро разноски по делото.

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.