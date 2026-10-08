Илияна Йотова: България може да бъде мотор на резултатна дипломация, защото с изявления няма как да се сложи край на войната

За първи път в български документ има три конкретни неща във връзка с войната в Украйна и последствията от нея – да се използват политически и дипломатически канали за преговори, да се направят спешни консултации с нашите румънски и турски партньори за безопасно корабоплаване в Черно море, да се инициират разговори за мораториум между шестте държави, граничещи с Черно море, върху използването на дронове във водния басейн.

Разделението беше основно по една точка – как да приключи войната. Аз съм привърженик на това час по-скоро да има Коалиция за мир с европейско предложение, в което България активно да участва. Алтернативата на това е все по-голяма ескалация на войната, все повече опасности за целия регион, все повече средства за оръжие, все повече погубени животи. С изявления и декларации няма как да се сложи край на войната, а е необходима резултатна дипломация, чийто мотор може да бъде България.

Това написа президентът Илияна Йотова във фейсбук, след като втори ден продължават коментарите на политиците за заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност. То бе свикано от нея в сряда, след като ден по-рано дронове удариха два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Единият потъна и екипажът му е в неизвестност, а моряците от втория бяха спасени и са във Варна.

България ще опита заедно с другите черноморски държави да накара Русия и Украйна да спрат военните действия в Черно море, а заедно с Румъния и Турция ще предприемем общи мерки за обезопасяване на корабоплаването, гласи едно от решенията на КСНС. Съветът се събра за първи път от февруари 2025 г. насам. Заседанието му продължи пет часа. А за оповестяването на приетите решения след края на заседанието до президента Илияна Йотова застанаха министър-председателят Румен Радев и двама бивши премиери - Бойко Борисов от ГЕРБ и Николай Денков от "Продължаваме промяната". Те бяха и единствените представители на опозицията на подиума.

За да бъдат приети решенията на КСНС, е нужно съгласие на 3/4 от присъстващите. Президентът Илияна Йотова обяви, че три парламентарни групи не са били съгласни с предложенията, но не ги назова. Една от тях е "Възраждане", тъй като лидерът ѝ Костадин Костадинов напусна заседанието час преди края. Представителите на "Демократична България" и ДПС Ивайло Мирчев и Станислав Анастасов не излязоха заедно с останалите участници за изявлението на Йотова. А извън сградата пред медии Николай Денков обяви, че и "Промяната" са били против, и изрази съмнения доколко решенията на КСНС са легитимни.

"България трябва да предприеме активна роля за преговори за намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море: Русия, Украйна, България, Румъния, Грузия и Турция, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност", обяви още Йотова след края на заседанието.

Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, които удариха двата кораба.

Ето пълния пост на Йотова:

Темата на вчерашния Консултативен съвет за национална сигурност за рисковете и заплахите пред морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна е изключително важна и не може да бъде тема на предизборна кампания.

Независимо от спекулациите и недобросъвестното използване на темата аз съм доволна, защото вчера в рамките на 5 часа всеки от участниците в КСНС беше добре дошъл да изкаже своето становище. Изслушахме докладите на службите за сигурност, на министерствата, които имат отношение по темата. Имаше много спорове, на моменти разгорещени. В крайна сметка се обединихме – без представителите на четири парламентарни групи, около текст, който за първи път не само констатира заплахите, а дава конкретни предписания към българските власти, както и по отношение на европейските и евроатлантическите ни партньори и на ООН.

За първи път в български документ има три конкретни неща във връзка с войната в Украйна и последствията от нея – да се използват политически и дипломатически канали за преговори, да се направят спешни консултации с нашите румънски и турски партньори за безопасно корабоплаване в Черно море, да се инициират разговори за мораториум между шестте държави, граничещи с Черно море, върху използването на дронове във водния басейн.

Разделението беше основно по една точка – как да приключи войната. Аз съм привърженик на това час по-скоро да има Коалиция за мир с европейско предложение, в което България активно да участва. Алтернативата на това е все по-голяма ескалация на войната, все повече опасности за целия регион, все повече средства за оръжие, все повече погубени животи. С изявления и декларации няма как да се сложи край на войната, а е необходима резултатна дипломация, чийто мотор може да бъде България.