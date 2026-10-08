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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23701030 www.24chasa.bg

Радев обсъди свързаността на Балканите с Марта Кос

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Румен Радев и Марта Кос СНИМКА: МС

Свързаността на Балканите е ключов приоритет не само за страните от региона, а и за Европейската комисия, която подкрепя финансово редица проекти в тази област. Това посочиха премиерът Румен Радев и европейския комисар по разширяването Марта Кос. 

Процесът на разширяване на ЕС и устойчивото утвърждаване на европейските принципи и ценности в страните, кандидатстващи за членство, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя и еврокомисаря, съобщиха от Министерски съвет. 

Румен Радев и Марта Кос СНИМКА: МС
Румен Радев и Марта Кос СНИМКА: МС

 Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на стратегическия за региона Транспортен коридор VIII, както и разширяването на транспортните, енергийни и дигитални мрежи, които са ключов фактор за развитието на Югоизточна Европа.

Румен Радев и Марта Кос СНИМКА: МС
Румен Радев и Марта Кос СНИМКА: МС

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