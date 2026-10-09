На този ден преди 94 г. Владо Черноземски убива югославския крал Александър I в Марсилия

92 години от атентата в Марсилия срещу югославския крал Александър I Караджорджевич се навършват днес. На 9 октомври 1934 г. деецът на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) - българинът Владо Черноземски, извършва едно от най-известните политически убийства в Европа през XX век.

Атентатът е извършен по време на официално посещение на югославския монарх във Франция. Докато кралският автомобил преминава по улиците на Марсилия, Черноземски успява да се приближи до него и открива огън с пистолет. Александър I е смъртоносно ранен. При нападението загива и френският външен министър Луи Барту.

Владо Черноземски (истинското му име е Величко Димитров Керин) е роден през 1897 г. в село Каменица, днес квартал на Велинград. Той е сред най-известните бойци на ВМРО и участва в подготовката на атентата. С организацията си сътрудничат и хърватски националистически групи, които са против управлението на Белград. Непосредствено след стрелбата Черноземски е тежко ранен от охраната и разгневената тълпа. Умира на същия ден, без да бъде изправен пред съд. Убийството на Александър I предизвиква международна криза и силен дипломатически отзвук в Европа. Атентатът остава в историята и като едно от първите политически убийства от подобен мащаб, заснети на кинолента.