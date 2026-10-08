10 загинали на потъналия кораб, Сирия пита защо спря търсенето им (Обзор)

Йотова след КСНС: За първи път в български документ във връзка с войната в Украйна разписахме конкретни стъпки

Борисов поиска да се разсекрети част от стенограмата - вътре от политиците се чуло едно, навън разказали друго

Екипажът на ударения кораб, който потъна в българската изключителна икономическа зона в Черно море - на 70 мили от Бяла, е бил от 10 души. Девет са сирийци, един е египтянин и тяхната съдба остава неизвестна, заяви пред агенция Франс прес Мазен Алуш, представител на сирийската Главна дирекция за границите и митниците.

Досега бройката на изчезналите моряци след атаката от вторник не бе посочвана официално. Екипажът на втория ударен кораб бе спасен и е във Варна.

Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да “проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване”, добави Алуш.

За прекратяването на спасителната операция съобщи в сряда вицеадмирал (о.р.) Румен Николов от дирекцията към ИА “Морска администрация”. Не са намерени хора, нито тела, а само лодка, жилетки и част от оборудването на плавателния съд. Предполага се, че моряците са загинали, защото не са имали време през трите минути на потъването да се спасят.

За 12 загинали съобщи по-рано през деня акад. Николай Денков - това се говорило на Консултативния съвет по национална сигурност в сряда вечерта. Бившият премиер от ПП разказа, че на заседанието постигнали съгласие по това, че ситуацията е изключително рискована и трябва заедно с други страни да се направи всичко възможно за прекратяване на тази агресия, която блокира цялата търговия.

Остра критика към “слабите” доклади на службите пък отправи Бойко Борисов. “Те докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна - няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни, той пътува 15”, каза той и попита “каква му е дейността 15 дни на това корито”. Вероятно е записана комуникация между екипажа и близките им. “Говори се в докладите, че са превозвали хора или войска. Дали е вярно? Затова беше решено с подводен дрон да се види дали е така. Разказваха за претоварвания на петрол в Черно море, но това не се коментира, защото не върши работа за предизборната кампания. Изключително ниско ниво”, каза лидерът на ГЕРБ. Според него коментарите на политиците навън нямат нищо общо с говореното на заседанието. Затова призова президента Илияна Йотова да разсекрети част от стенограмата.

“Темата на вчерашния КСНС за рисковете и заплахите пред морската сигурност и критичната инфраструктура на България е изключително важна и не може да бъде тема на предизборна кампания. Независимо от спекулациите и недобросъвестното ѝ използване аз съм доволна, защото в рамките на 5 часа всеки от участниците беше добре дошъл да изкаже своето становище”, коментира самата Йотова в четвъртък. Имало разгорещени спорове, но “в крайна сметка се обединихме - без представителите на 4 парламентарни групи - около текст, който за първи път не само констатира заплахите, а дава конкретни предписания към българските власти, както и по отношение на европейските и евро-атлантическите ни партньори и на ООН”, заяви президентът.

Тя подчерта, че за първи път в български документ има 3 конкретни неща във връзка с войната в Украйна и последствията от нея - да се използват политически и дипломатически канали за преговори, да се направят спешни консултации с румънските и турските партньори за безопасно корабоплаване в Черно море, да се инициират разговори за мораториум между 6-те държави, граничещи с Черно море, върху използването на дронове във водния басейн. Разделението не било по това, а по темата как да приключи войната. Аз съм привърженик не на ескалация, а час по-скоро да има Коалиция за мир с европейско предложение, в което България активно да участва, добави Йотова.