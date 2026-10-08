Учени: Цар Самуил бил 173 см висок, но е имал артроза и възпалени стави, които са затруднявали движенията му (Обзор)

Скелетните останки са проучвани в Солун преди 12 г., пратили костни фрагменти за ДНК анализ в Германия

Цар Самуил е починал на възраст между 60 и 70 години, бил е висок около 173 см и е страдал от много заболявания, които са затруднявали движенията му в последните години от живота му. По костите са установени дегенеративни изменения, включително спондилоза на гръбначния стълб и артрозни изменения на крайниците, както и възпалителни процеси около ставите. Има и следи от травма на предмишницата, довела до образуването на т.нар. лъжлива става и причинила сериозно увреждане на лявата ръка.

Това показват предварителните антропологични изследвания на костите на цар Самуил, които бяха представени от учени от Националния археологически институт и от Института по експериментална морфология, патология и антропология към БАН. В събота тленните останки на цар Самуил бяха тържествено пренесени от Солун и положени в мраморен саркофаг в столичния храм “Св. София”. Предстоят изследвания от български и чужди специалисти чрез радиовъглеродно датиране, древна ДНК, анализ на стабилни изотопи и реконструкция на главата на царя.

“Никога не сме се съмнявали, че това е цар Самуил”, каза директорът на НАИМ-БАН доц. Христо Попов.

Учените уточниха, че костите, свързвани с цар Самуил, са били подложени на консервационни обработки в миналото, което затруднява съвременните генетични изследвания. Проби от малки костни фрагменти вече са изпратени в лаборатории в Германия, включително в Майнц и Бон, и се очаква да бъдат върнати за последваща работа. Засега не се предвижда отваряне на саркофага.

Очакванията към ДНК изследванията често са прекомерни, те не трябва да се възприеме като единствено средство. Идентифицирането на останките като принадлежащи на цар Самуил се основава на съвкупност от исторически, археологически и антропологични данни, обясни проф. Людмил Вагалински. Той е ангажиран с проучванията повече от 15 години, а в сряда правителството го предложи за награда с орден “Св. св. Кирил и Методий” - огърлие.

Преди 12 години екип начело с проф. Вагалински и доц. Виктория Русева са проучили в Солун скелетните материали от четири гробни съоръжения в базиликата на остров Св. Ахил в Малкото преспанско езеро. Антропологичните наблюдения върху останките от саркофаг “Гама” се свързват с цар Самуил.

В саркофаг “Алфа” е открит костен фрагмент от дете на около 7-14 г. В “Бета” са установени непълни скелетни останки от трима мъже и дете.

В саркофаг "Делта" са идентифицирани скелетни материали, свързвани с Гаврил Радомир. Става дума за мъж между 45 и 60 г., с ръст около 170 см и относително силно развита мускулатура. Има следи от загуба на зъби приживе, изменения на долната челюст и гръбначния стълб, както и травматични увреждания на подбедрицата и черепа. Наблюденията върху зарасналите травми показват, че вероятно са били оказвани медицински грижи.

В същия саркофаг са установени останки от най-малко осем деца на възраст между 3 месеца и 5 г. Чрез генетичните изследвания учените ще търсят данни за пола на децата, дали са от една майка, както и за възможните роднински връзки между индивидите. Ще бъдат проучвани и възможни генетични връзки с древни популации от териториите на Армения и Централна Европа.