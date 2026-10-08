36 фактури на фирми за полетите отчете Демерджиев в писмо от Малта (Обзор)

Пеевски: И каква е връзката с мен? Фиаско, той е лъжец

36 полета и техните конкретни дати плюс данни за банкови преводи на обща стойност 5 083 800 евро изчете пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев. В четвъртък, след неколкократно отлагане, той се яви на изслушване за комуникацията си с малтийските служби относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

“Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма “Спектрум”, ще си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не - Румен Радев да си я подаде като премиер или да уволни министър Демерджиев”, призова Пеевски миналия петък. Тогава в парламентарния контрол Радев увери, че партньорските служби ясно са описали фактурите за полетите и коя фирма е закупила самолета. А през септември на брифинг в МС властта обяви, че пари от обществени поръчки за мантинели влизали във въпросното дружество, с тях се плащали полетите.

Изслушването на Демерджиев продължи над 3 часа, коментарите на депутатите как и какви мантинели се поставят по българските пътища надделяха над “авио” темата. По нея министърът отчете: в документацията от Малта не фигурират лични плащания от Пеевски за полети в периода 1.01.2023 г. - 15.06.2026 г. Фактурите са издадени и платени от “Спектрум еър” ЕАД, посочват чуждите служби до ГДБОП.

ДПС обаче поиска фактурите да се покажат, не да се четат. Както и доказателства, че те са свързани с конкретните полети на лидера им. “Никой в тази зала не разбра как е свързан Пеевски с тези плащания”, настоя Хамид Хамид. Всъщност данните на министъра показвали само как 2 дружества - “Спектрум” и “Хипериън авиейшън”, са правили плащания помежду си.

Демерджиев пък бе категоричен - в кореспонденцията с Малта “Пеевски е посочен с всички белези”. За настояването на лидера на ДПС, че той и семейството му са си плащали полетите, министърът вметна, че единствената възможност за това е те да са действителни собственици на капитала на “Спектрум еър”, но такива данни няма. Междувременно Демерджиев подал сигнал до НАП заради твърденията, че 5-те млн. са от политика.

Пред парламента министърът бе категоричен: “Едни и същи физически лица фигурират в компаниите, които са свързани с доставката и монтажа на мантинели, и в компанията, която е придобила този самолет и впоследствие го е оперирала, и по данните, подадени от малтийските служби, е финансирала полетите, извършени с този самолет.” Разказа още, че дружеството, на чието име са фактурите, било “захранено” с 3 големи заема. Първият е на стойност 37 млн. лв., сключен между “Спектрум еър” ЕАД и “Ин 3” на 21 септември 2020 г. Дружеството “Ин 3” е еднолична собственост на Георги Самуилов. Сключен е и договор за заем с Общинска банка на 24 септември 2020 г. за 12 млн. лева, както и договор от 10 август 2020 г. между “Спектрум” и “Сън Яхтинг” ЕООД на стойност 600 хил. долара. “Сън Яхтинг” ЕООД е собственост на Гаро Мамасян, който по думите на Демерджиев дълго време е отразен в Търговския регистър като действителен собственик на дружеството, закупило и оперирало самолета. Бил е и част от “КМВ системи за пътна сигурност” ООД, което пък участва в ДЗЗД “Безопасност - запад”, спечелило обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Друго дружество по тези поръчки е ДЗЗД “ОСП - север” с управител Георги Гетов, който е свързан с “КМВ-системи за пътна сигурност” и Мамасян. Министърът посочи, че 99,6% от пазара на мантинели се държат от “Юпитер 05” АД и три ДЗЗД: “Безопасност Запад”, “ОСП Север” и “ОСП Североизток”. Според него дори по имената си личи, че те “са си парцелирали страната и са подредили кой къде трябва да се включи”.

“Странно е, че години наред 4 субекта, някои са граждански, а не търговски дружества, печелят договори за доставка и монтаж на мантинели. 99,6% от целия пазар по тази дейност се печели от тях. Открили сме връзки - роднински, еднакви офиси, адреси и телефони и др.”, коментира МВР шефът. Съобщи, че данните ще отидат в прокуратурата, която да прецени дали има лица, които да се привлекат под отговорност.

Веднага след изслушването Пеевски нарече Демерджиев лъжец. “Беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че има фактури между 2 фирми, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Пълно фиаско”, лаконичен бе той. Делян Пеевски настоя, че не вижда връзката си с фирмите, споменати от малтийските власти. Снимка: Юлиян Савчев

Министърът бе на обратното мнение: “Не чух опровержение за тези документи. Бях пределно ясен, цитирах точно документите, датите на плащанията, размерите им. Това се отразява в справката от Малта.”

Демерджиев бил изненадан от въпросите на ДПС в хода на изслушването му за свързаност на т.нар. Ники Мантинелата с настоящата власт. “През 2015 г. той се оказва съсобственик на ФК “Левски” заедно с адвокат Александър Ангелов. Ако ме пита и за него, ще ми е много странно. Те се познават твърде добре”, каза той.

Опозицията обаче очаква обяснения и от регионалния министър Иван Шишков, по чието време са поръчани последните мантинели. Както и от финансовия Гълъб Донев, тъй като по времето на водения от него служебен кабинет поръчките са се оскъпили. Демерджиев обаче настоя, че процедурите са задвижени преди това, а анексите към договирте са с подписа на тогавашния шеф на АПИ. Обеща, че ще бъде проверено какви мантинели се доставят, защото има съмнение в сертификатите на тези, които са доставяни досега.