След силен BG натиск: Скопие разреши лекари от България да прегледат Ива Михайлова (Обзор)

Това е жест на добра воля, а не задължение. Заради липсата на доверие между двете правителства е необходимо да започне изграждането на такова, каза външният министър Муцунски след среща с Велислава Петрова

Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти.

Това стана ясно в четвъртък след среща на външните министри на България и Северна Македония и след декларация в парламента от управляващата група на “Прогресивна България”.

Вече девет месеца Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство, чака за операция на гръбнака.

23-годишното момиче получи осем отказа

за лечение в чужбина от съда в РСМ, тъй като е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал.

Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата “Майка Тереза” предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват момичето за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел.

Ива Михайлова

Зад Михайлова застанаха законодателната, изпълнителната и президентската власт в България. Случаят се следи от родните депутати, част от тях ходят на заседанията по делото срещу Ива. През юни президентът Илияна Йотова разговаря с колежката си Гордана Силяновска и външния министър Тимчо Муцунски, но те отказаха съдействие, понеже в РСМ имали независима съдебна система.

Йотова предложи България да изпрати лекарски екип, който поне да прегледа Ива. След това

написа и писмо до Силяновска, но то остана без отговор

Въпросът бе поставен в четвъртък и от външния ни министър Велислава Петрова. Тя разговаря с македонския си колега Тимчо Муцунски в рамките на международната министерска среща за транспортния Коридор 8, която се проведе в София.

Изпълнителната власт не трябва да се намесва в решенията на съда по казуса с Михайлова, заяви Муцунски на пресконференция след форума и обвърза това със стремежа на Северна Македония да е част от ЕС. “По случая трябва да се разграничат два аспекта - съдебното производство и здравословното състояние на Михайлова”, обясни той.

Тъй като представители на българското правителство са поставяли въпроса на предишни двустранни срещи, Скопие е отправило предложение български медици с необходимата експертиза да посетят страната и да се уверят, че на Михайлова се предоставя необходимото лечение, каза Муцунски.

Според него това е жест на добра воля, а не задължение на страната му. Заради липсата на доверие между двете правителства е необходимо да започне изграждането на такова, заяви още той.

Хронологията от последните дни разказа от трибуната на парламента депутатът от “Прогресивна България” Иван Голомеев. На 5 октомври Северна Македония с официална нота дава съгласие български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива. Това е потвърдено от нашето посолство от 6 октомври.

Предстои да бъдат определени българските специалисти

и да се организира съвместният преглед.

Голомеев призова всички партии да подкрепят общите действия. Първо, посещението на нашите лекари да бъде незабавно организирано от Външно и от здравното министерство. След оценката да се осигури необходимото лечение без ново забавяне. Ако то изисква пътуване в чужбина, България да настоява за съразмерно изменение на ограниченията при гаранции за участието на Ива в съдебния процес. Второ, да се продължи работата с ЕК и ЕП чрез общо обръщение с актуалните факти по случая.

