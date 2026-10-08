Пловдивски полицаи кръшкат от дело за ударен техен колега, той също не се явява в съда

Има запис на разправията, съдията иска униформените да го гледат

Полицаят от Първо районно в Пловдив Иван Коюшки системно не се явява в съда по дело за получен от него удар при пиянска разправия. За днешното заседание той бил призован чрез началника на Районното, но отговор дали е уведомен в съда не е получен. В залата не се явиха и двама негови колеги - Венцислав Шопов и Пламен Петров, като само за първия е постъпило уведомление, че е служебно ангажиран.

На 2 февруари м.г. екип на полицията бил изпратен на ул. "Благовец" в кв. "Кючук Париж" по сигнал за пребит и ограбен мъж. На приземния етаж ги посрещнал Стоян Петров, който бил с кървяща рана на главата и им обяснил, че му липсват 200 лв. Не можел да разкаже какво е станало, защото по-рано двамата със сина му Антон пили алкохол. Синът живеел на последния етаж в кооперацията, двама от униформените се качили към жилището му, а Коюшки останал долу. След малко чули викове и хукнал нагоре по стълбите. Заварил Антон да се кара с колегите му, отказвал и да слезе при баща си. В крайна сметка го свалили и Антон започнал да дърпа Стоян и според Коюшки бащата залитнал, полицаят го хванал, за да не се удари, и тогава синът го ударил в лицето. Бил задържан, а бащата - откаран в болница. На другия ден Стоян Петров намерил уж липсващите пари в друг джоб на панталона си, а раната на главата му се оказала от падане.

Антон Петров е обвинен в нанасяне на лека телесна повреда - охлузване и кръвонасядане на горната устна, на полицай. Има запис на разправията, но тъй като трудно се разбира кой какво казва, съдия Десислава Порязова иска тримата полицаи да го изгледат в съда. Последен опит те да бъдат призовани в залата ще бъде направен на 10 ноември т. г., ако отново не се явят, делото ще бъде приключено, без да се излъчва клипът в тяхно присъствие.