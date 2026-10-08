Пиян заля с кока-кола пловдивска полицайка, замери я с фъстъци и я нарече "боклук"

Направила му забележка да не вдига шум през нощта

Пловдивчанин ще трябва да плати глоба от 102 евро, след като се напи и се нахвърли срещу полицайка. Тя била част от екип на Трето Районно, изпратен по сигнал за вдигане на шум на открито около 23 часа на 5 октомври т. г. Униформените предупредили купонджиите да пазят тишина. Тогава един от тях се разкрещял срещу жената: "Боклук мръсен, коя си ти, че да ми казваш какво да правя", след което я залял с кока-кола и я замерил с фъстъци.

Бил задържан и в Районното му бил съставен акт за дребно хулиганство. Изправен ред Районния съд на следващия ден, обяснил поведението си с изпития алкохол.

Наложената му парична санкция е под средния размер по Указа за борба с дребното хулиганство.