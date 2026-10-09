Четирима загинаха в зверска катастрофа край Плевен

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Четирима загинала в тежка катастрофа на пътя между село Ясен и Плевен. Инцидентът е станал в четвъртък около 23:00 часа.

По първоначална информация са се ударили две коли. Вследствие на силния сблъсък четирите жертви са починали на място, съобщи Нова тв.

Единственият оцелял е транспортиран по спешност в болница с тежки травми и опасност за живота, където медицинските екипи се борят да го спасят.

Районът на произшествието е бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия. Очаква се от полицията да разяснят официалните причини за трагичната катастрофа. Пътят остава затворен.