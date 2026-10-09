Няма замърсяване в Черно море, където дронове удариха двата кораба

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Няма замърсяване с нефтопродукти в Черно море, източно край Бяла, където дронове удариха двата кораба ABLE и ALFA WATAN.

Това съобщиха пред БНТ от Басейнова дирекция „Черноморски район".

Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол.Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента.

Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода.

Двата кораба бяха ударени в нощта на 6 октомври около 3 часа на 70 км навътре в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е станал в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

ALFA WATAN е потънал в рамките на 3 минути, а екипажът на ABLE е спасен от българския кораб „DIOSCURIA", който е променил курса си, за да окаже помощ. Двама моряци от 18-членния екипаж на ABLE са пострадали тежко.

Екипажът на потъналия кораб се е състоял от 10 души. Един от тях е египтянин, а останалите деветима са сирийци. Те са в неизвестност. В четвъртък стана ясно, че корабът е потънал на около 2000 метра дълбочина.

Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да "проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване.