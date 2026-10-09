Специалист по морско спасяване: След 7 часа настъпва хипотермия

За около 7 часа ще настъпи хипотермия след взрива на ALFA WATAN, смята специалистът по морско спасяване Коста Андреев.

"Имало е случаи за по-дълго време за което хора са издържали, но те са рядкост", каза той по Нова телевизия по повод обвиненията на Сирия, че сме прекратили прекалено бързо спасителната операция.

"Като се вземе предвид, че взривът е в 3 сутринта и екипажът е бил по пижами в каютите си, шансовете намаляват. Защото обикновено облекло води до това. На вахта е имало максимум двама човека", каза още той.

Спуснатите лодки не означават нищо, защото при подобни инциденти те се спускат автоматично. Намерена бе обърната такава при взрива на ALFA WATAN.

Има техника, която може да обследва останките, категоричен е Коста Андреев.

Двата кораба бяха ударени около 3 ч. на 6 октомври. ALFA WATAN е потънал в рамките на 3 минути, а от 10-членния му екипаж не беше открит никой. Екипажът се е състоял от деветима сирийски граждани и един египтянин.

В четвъртък стана ясно, че Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да "проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване.