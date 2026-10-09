Пияна шофьорка влетя в двора на къща в Банкя

Пияна шофьорка се вряза в оградата на къща в Банкя и влетя в двора ѝ.

Инцидентът е станал в ранните часове на деня в четвъртък. Жената изгубила контрол над автомобила си, преминала през оградата и се приземила директно в двора. От СДВР потвърдиха за инцидента и съобщиха, че 49-годишната жена е карала с 1,54 промила алкохол в кръвта.

Живеещото в имота семейство заяви пред БНТ, че случаят не е единичен – през последните години неведнъж на отсечката пред дома им са се случвали подобни инциденти.

"Вчера вечерта се прибрахме и си легнахме. Заспивахме, когато се чу трясък, удар. Станахме да видим какво се случва. Първоначално, в тъмното, не можехме много добре да осъзнаем какво се е случило. Видях, че оградата е паднала. Погледнах надолу към двора и видях, че има нещо – оказа се, че е кола. Впоследствие видях и жената, която излезе от автомобила. За щастие, беше адекватна и здрава, без никакви поражения. Каскадата, която е направила, е била страхотна", разказа Валери Инджов, който живее в къщата.

Мъжът заяви, че многократно е подавал жалби и молби да се ограничи скоростта в района по някакъв начин.

От Столичния район „Банкя" заявиха, че още през 2023 г., а след това и през 2024 г., са изпращали писма до Столичната община с искане за обезопасяване на участъка. Впоследствие са поставени изкуствени неравности, но според районната администрация те не са достатъчни. Затова отново ще поставят въпроса пред Комисията по транспорта на Столичната община с цел да бъдат намерени по-ефективни решения за този участък.

От Столичната община също излязоха с позиция. Оттам заявиха, че ще извършат проверка на място и ще изискат от „Пътна полиция" данни за пътнотранспортните произшествия в участъка. Въз основа на резултатите от проверката, при необходимост, ще бъдат предприети мерки в съответствие с действащото законодателство.