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Единият побойник от парк "Света Троица" е освободен, съобщи Нова тв. Инцидентът е от вторник, когато двама нанесоха жесток побой посред бял ден и пред очите на много хора. Той е обжалвал прокурорското решение за задържане от 72 часа, обясни говорителят на СГП Десислава Петрова.

Днес ще се гледа мярката за неотколонение. Двамата са млади, не са осъждани. Те са на възраст между 30 и 40 години.

Първо е имало словесен конфликт от който пострадалият се е оттеглил. Тогава двамата го нападат и пребиват.

Няма опасност за живота на пострадалия, обясниха от прокуратурата.