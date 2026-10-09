Станкушев: В последния момент ще има преливане на електорат от една политическа сила към друга

Каракачанов: Позицията на премиера и президента за атаката с дронове в Черно море е разумна

"Има, разбира се, компроматни войни, които невинаги тръгват от комитети и централи. Бих искал да видя кампания, в която няма черна енергия и мръсотия, да се чуват идеи, да има визионерство, да има поглед, стратегически вперен в далечното бъдеще", коментира пред bTV журналистът Бойко Станкушев - част от инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

Според него сделките в последния момент ще бъдат ориентирани главно към преливане на електорат от една политическа сила към друга.

"Това може да стане с обръщение на лидер към своите избиратели, но може да стане и на ниво регионални организации на партиите - образуват се временни мнозинства, където сме виждали доста противоестествени симбиотични отношения", коментира той.

"Винаги е имало остри сблъсъци. Добре е всички кандидати да се фокусират върху това какво биха направили в ситуацията, в която живеем - икономическа криза, война, несигурност", заяви от своя страна Красимир Каракачанов, който е част от инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

Станкушев постави въпроса как Борисов би убедил традиционните избиратели на ГЕРБ да гласуват за Йотова, която според него "не е толкова изявена евроатлантичка в сравнение с Гюров".

"Интересно е какво ще стане по линията Радев - Йотова. Тя от доста време дава признаци, че се опитва да се еманципира, може да е успяла", добави той.

Каракачанов обаче отбеляза: "Не смятам, че тя е във форма на зависимост, за да се еманципира. Отношенията между Радев и Йотова са колегиални, все пак девет години бяха президентска двойка. Няма нужда от резки движения и скандали".

По думите му Йотова и Радев имат нюанси във възприятията си за различните проблеми.

По темата за атаката срещу корабите в Черно море Каракачанов предположи, че дроновете са руски, като подчерта, че засега може само да се предполага кой е извършителят.

Като аргумент той посочи, че единият кораб е бил натоварен с украинска пшеница и е пътувал към Босфора. А за другия смята, че е превозвал въоръжение.

"Не може за 2-3 минути кораб, ударен с няколко дрона, да потъне, ако вътре не е експлодирал, а другият още си стои на вода, нищо че е ударен също с толкова дрона", посочи Каракачанов.

"Разумната позиция е тази на президента и премиера. На мен ми изглежда логически, че Русия има интерес да потънат", добави той.

По думите му към момента на разговора няма официално отправено обвинение нито от Румъния, нито от Турция, както и официална позиция на ЕС или НАТО. Той посочи още, че ден по-рано кораб е бил ударен и в румънската икономическа зона.

"Докато не се докаже кой е прекият извършител, позицията на премиера и президента е по-правилната", заяви Каракачанов.

Според него единият кораб е потънал на около 1000 метра дълбочина, но другият остава на повърхността и може да бъде обследван.

"Важното е, че са ударени в нашата изключителна икономическа зона", подчерта Станкушев. Той настоя властите да поискат бързо информация от партньорските служби, "защото най-малкото американците могат да дадат спътникова информация".

"Информацията няма да дойде за 24 часа. Двата кораба са собственост на турски частни фирми, Ердоган още не се е произнесъл, а има и турци жертви", отвърна Каракачанов. И подчерта, че след изясняването на обстоятелствата би трябвало бъде предоставена информация.

"На информация от двете воюващи страни аз бих бил скептичен", добави той.

"Притеснявам се, че тази информация ще излезе от частни източници, а не от държавата. Най-много нас ни интересува сигурността на България и опасността от изобщо спирането на корабоплаването в Черно море", каза Станкушев.

Според него задължение на президента и на всеки, който има претенции да управлява, е да говори с гражданите така, че те да бъдат информирани и спокойни за това, което предстои.