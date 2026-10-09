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Рекет и монопол при хамалите в София

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Кирил Михайлов Снимка: Кадър: Нова тв

Двама човека са монополисти на хамалските услуги в София, разкрива разследване на Нова телевизия. Те се занимават и с рекет.

Схемата е много елементарна. Дава се ниска цена, след което на място се иска повече.

Така например за сваляне на диван е обявена цена от 80-100 евро. Самотна жена е била принудена да даде 600 евро.

Почистване на мазе изведнъж станала 1800 евро. След като били заплашени с полиция, хамалите взели 400 евро. 

Баща и дъщеря пък плащат 1500 евро за превоз на мебели на кратко разстояние.  

Единият от шефовете на фирмата е Кирил Михайлов. Той лично присъствал в единия случай.

Първоначално Михайлов отрича да е замесен в случая. 

Срещу фирмите има доста оплаквания до полицията и прокуратурата. Представена е и фалшива диплома пред КАТ.  Той заяви на Виктория Димитрова, че ще си плати.

Тихомир Кочов
Тихомир Кочов

Другият замесен в случаите е Тихомир Кочов, който презвитер в църква. 

При търсене в интернет излизат много фирми, които обаче в крайно сметка водят до двамата. 

Кирил Михайлов
Тихомир Кочов
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