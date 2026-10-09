Загиналите край Плевен са на възраст от 18 до 21 години, ударът е бил челен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Загиналите в зверската катастрофа край Плевен са младежи на възраст от 18 до 21 години. Ударът е бил челен.

Сигнал за инцидента на пътя Плевен - село Ясен е подаден в 22:55 часа. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи говорителката на Окръжната прокуратура в Плевен Дияна Илиева - Стоянова пред БТА.

Досега се знае, че лека кола "Опел", управлявана от 20-годишен в посока към село Ясен, е навлязла в насрещното и е ударила челно БМВ.

На място загива 18-годишният шофьор на БМВ-то, както и 21-годишен мъж, който е бил на предната седалка. Загинали са и 20-годишно момиче, което е пътувало отпред в опела, както и момче на 20, което е било на задната седалка.

Шофьорът на колата, причинила катастрофата, е настанен за лечение в плевенска болница.

От болница „Д-р Георги Странски" съобщиха, че пострадалият е настанен в Клиниката по неврохирургия, в стабилно състояние.