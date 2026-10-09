От "Прогресивна България" поканиха румънски националисти на среща в парламента

Депутати от "Прогресивна България" поканиха делегация румънски националисти в парламента. Те са се срещнали и с Румен Петков от АБВ - политик, близък до руското посолство, и подкрепящ кабинета на Румен Радев, съобщи "Дневник".

Делегацията е на партията Алианса за обединение на румънците, определяна като крайнодясна, евроскептична и популистка. Лидерът ѝ Джордже Симион изгуби президентските избори от Никушор Дан. Той е известен с идеята си за Велика Румъния - карта на страната, в която българската Южна Добруджа е част от Румъния.

В момента Алианса за обединение на румънците е най-популярната партия в Румъния. Проучвания ѝ дават над 39% избиратели, ако изборите бяха сега. Партията е член на групата Европейски консерватори и реформисти (ECR) заедно с Движение за права и свободи (ДПС) и "Има такъв народ" (ИТН).

"В сърдечна атмосфера се срещнахме, наред с други още и с: Мартин Мариов Жлябинков, председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Георги Чакъров, заместник-председател на същата комисия; Нели Андреева, заместник-председател на Комисията по транспорт и съобщения в българския парламент и бивш заместник-министър на транспорта. Всички те са млади и перспективни членове на управляващата партия", пише депутатът Дан Дунгачу под снимки от срещите в парламента в София.

Той описва разговора с Румен Петков като "изключително важен" и "засягащ развитието на двустранните отношения, еволюцията на Европа и стратегическите регионални промени".

Дунгачу говори и за "Прогресивна България", наричайки я "прогресивна партия, която понастоящем разполага със солидно мнозинство в парламента в София, излъчва министър-председателя, а също така ще излъчи и президента, е патриотична, суверенистка и консервативна партия".

Румънската телевизия Digi24 публикува материал на 8 октомври със заглавие:

„Дунгачу и други членове на AUR се срещнаха с партията на проруския премиер на България, наричана петата колона на Путин".

Медията обръща специално внимание на политическите позиции на Румен Радев.

Digi24 цитира оценки на западни издания, включително италианския La Repubblica, които разглеждат Радев като политик, чиито позиции спрямо Русия и Украйна могат да създадат напрежение в ЕС.