Д-р Симидчиев: Пратете есемес на близките си, ако искате да сте донори. Може да спасите 8 живота

Миналата година у нас е имало едва 16 донорски ситуации. Вместо възможните 128 спасени животи, са довели едва до 34 трансплантации

Медикът предложи на депутатите създаването на Регистър на съгласието за донорство

Предложение за създаването на регистър на съгласните да бъдат донори, ако се наложи, отправи от парламентарната трибуна депутатът от ДБ д-р Александър Симидчиев. А емоционалната му декларация по повод Европейския ден на донорството и трансплантациите, който се отбелязва в първата събота от октомври вече 30 години, успя видимо да обедини залата и му спечели искрени ръкопляскания от народните представители.

Симидчиев започна изказването си нетрадиционно - пусна запис от сърдечните тонове на Георги Пеев, който е медалист от европейски и световни състезания за трансплантирани. "То (сърцето - б.р.) То продължава да бие, защото едно семейство в най-тежкият ден от живота си е казало "да". То продължава да бие, защото прославя България на световни и на европейски първенства. То продължава да бие, постигайки върхове, които изглеждат непостижими за повечето от нас", изтъкна медикът.

"Миналата година такъв втори шанс ( за живот след трансплантация - б.р. ) осигуриха 16 семейства в България. 16 за цялата година! За цялата държава!", емоционален бе Симидчиев, след което показа графика с донорските ситуации в страната. И подчерта, че трендът е непостоянен, а ситуацията е "хазартна".

Симидчиев напомни, че един донор може да спаси до 8 живота. "16 донори можеха да означават до 128 спасения. У нас те доведоха едва до 34 трансплантации - по два органа от донор при възможни 8", отчете той. Медикът посочи, че в България всяка година настъпват между 600 и 700 случая на мозъчна смърт, официално се потвърждават между 25 и 30, а реално, дори да станат 15 донорите, това са едва 2,5% от възможностите, които нашата държава има всяка година.

Депутатът посочи, че 900 души чакат, 826 от тях за бъбрек. "При темпото от миналата година, листата на чакащите ще се изпълни за 26 години", подчерта той.

И напомни за градинката на донорите зад НДК, в която всяка година се засажда роза за всяка донорска ситуация. Показа и снимка от нея като добави, че миналата година в нея са посадени 14 растения. Той призова депутатите да си я представят с 900 рози, колкото са чакащите трансплантация и напомни, че всичко това е възможно "ако намалим безхаберието с 30%, с една трета".

"Дори и по отделно, можем да направим нещо значимо. Едва забележимо, но все пак значимо - като изпратим СМС на близките си, за да знаят те, нашите роднини, каква е нашата воля и да се съобразят с нея, ако случайно се наложи", напомни той на българите.

А на депутатите каза, че ако решат, може да се създаде Регистър на съгласието и по него ще може да отчитат доколко са ефективни кампаниите, които ежегодно се правят по тази тема. Заедно в тази зала имаме много по-голяма власт, а оттам и много по-голяма отговорност, завърши той емоционалната си власт.