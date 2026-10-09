Шефът на кабинета на Зеленски бил на секретно посещение в България

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Кирило Буданов, който е шеф кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, е бил неофициално в България.

За посещението му в страната ни първоначално се появиха слухове в интернет, а днес бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува своя обща снимка с Буданов.

"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир", пише Цветанов в поста си във фейсбук.

Началникът на кабинета Зеленски е прекарал около 20 часа в София. Пристигнал е в късния следобед на 7 октомври, а вчера след поредица от необявени срещи с български държавници е отпътувал за САЩ, пише faktor.bg.

Преди да стане шеф на кабинета на Зеленски, Буданов оглавяваше украинското разузнаване.

След като бяха ударени два кораба в икономическата зона на България, президентът на Украйна Володимир Зеленски каза: "Проверихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България и беше установено, че става дума за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове".

И допълни, че силите за отбрана на страната му не са провеждали операции в този участък от морето.

Българският министър-председател Румен Радев отрече въпросът да е обсъждан с украинската страна.

"Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. На КСНС получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, си е да негова сметка", заяви премиерът след края на КСНС при президента Илияна Йотова за атаките с дронове над двата плавателни съда.

Преговарящи от Украйна са в САЩ за разговори днес и утре. Това съобщи в четвъртък Володимир Зеленски. Шефът на кабинета на украинския президент е част от преговорния екип.

"Отиваме директно в САЩ заедно с нашия преговорен екип. Предстоят важни срещи. Продължаваме да работим за укрепване на дипломатическите усилия, за да се доближим до постигането на устойчив и справедлив мир за Украйна. Не за всичко може да се говори, но трябва да останем разумни, обединени и да подкрепяме нашите въоръжени сили. Мирът не се постига чрез гръмки изявления - той е резултат от упорита колективна работа.

Работим по въпроса", пише Буданов в своя публикация в социалната мрежа "Екс".

Прямую до США разом із нашою перемовною групою. Заплановані важливі зустрічі. Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України. Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота. Працюємо. — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) October 8, 2026

От Кремъл съобщиха, че дипломатическото уреждане на войната в Украйна е в патова ситуация.