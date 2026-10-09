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Шефът на кабинета на Зеленски бил на секретно посещение в България

Богомила Костадинова

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Кирило Буданов КАДЪР: Екс/@Kyrylo_Budanov

Кирило Буданов, който е шеф кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, е бил неофициално в България. 

За посещението му в страната ни първоначално се появиха слухове в интернет, а днес бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува своя обща снимка с Буданов.

"Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир", пише Цветанов в поста си във фейсбук.

 

Началникът на кабинета Зеленски е прекарал около 20 часа в София. Пристигнал е в късния следобед на 7 октомври, а вчера след поредица от необявени срещи с български държавници е отпътувал за САЩ, пише faktor.bg.

Преди да стане шеф на кабинета на Зеленски, Буданов оглавяваше украинското разузнаване. 

След като бяха ударени два кораба в икономическата зона на България, президентът на Украйна Володимир Зеленски каза: "Проверихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България и беше установено, че става дума за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове".

И допълни, че силите за отбрана на страната му не са провеждали операции в този участък от морето.

Българският министър-председател Румен Радев отрече въпросът да е обсъждан с украинската страна.

"Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. На КСНС получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, си е да негова сметка", заяви премиерът след края на КСНС при президента Илияна Йотова за атаките с дронове над двата плавателни съда. 

Преговарящи от Украйна са в САЩ за разговори днес и утре. Това съобщи в четвъртък Володимир Зеленски. Шефът на кабинета на украинския президент е част от преговорния екип. 

"Отиваме директно в САЩ заедно с нашия преговорен екип. Предстоят важни срещи. Продължаваме да работим за укрепване на дипломатическите усилия, за да се доближим до постигането на устойчив и справедлив мир за Украйна. Не за всичко може да се говори, но трябва да останем разумни, обединени и да подкрепяме нашите въоръжени сили. Мирът не се постига чрез гръмки изявления - той е резултат от упорита колективна работа.

Работим по въпроса", пише Буданов в своя публикация в социалната мрежа "Екс". 

От Кремъл съобщиха, че дипломатическото уреждане на войната в Украйна е в патова ситуация.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кирило Буданов КАДЪР: Екс/@Kyrylo_Budanov

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