Криминален тип изхвърли контейнер метаамфетамин при полицейска проверка във Велико Търново

Солидно количество синтетична дрога иззеха полицаи от криминално проявен във Велико Търново. Снощи около 18,30 ч. в областния град е извършена проверка на 41-годишен месен жител, известен на полицията и осъждан. Непосредствено преди проверката той изхвърлил на земята контейнер с ронлива субстанция. При направен полеви наркотест, веществото е реагирало на метаамфетамин. Направено е претърсване в жилището на мъжа и е намерена още от същата субстанция.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.