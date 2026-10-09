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Криминален тип изхвърли контейнер метаамфетамин при полицейска проверка във Велико Търново

Дима Максимова

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Солидно количество синтетична дрога иззеха полицаи от  криминално проявен във Велико Търново. Снощи около 18,30 ч. в областния град е извършена проверка на 41-годишен месен жител, известен на полицията и осъждан. Непосредствено преди проверката той изхвърлил на земята контейнер с ронлива субстанция. При направен полеви наркотест, веществото е реагирало на метаамфетамин. Направено е претърсване в жилището на мъжа и е намерена още от същата субстанция.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция

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