Глоби за над 1500 евро и отнетни книжки за двама след гонка в Шумен

Два автомобила са спрени от движение след нелегална гонка в Шумен. Шофьорите им са глобени с по над 1500 евро, а свидетелствата за правоуправление на водачите са отнети, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Около 2:00 ч. на 9 октомври в дежурната част на Районно управление – Шумен е получен сигнал за два автомобила, които преминават едновременно няколко пъти по участъка между "Хиподрума" и "Пети километър". Към мястото са насочени полицейски екипи. Единият от тях е установил два автомобила – "БМВ" и "Мерцедес", с английска регистрация, които са се движели успоредно с висока скорост. Поради опасност водачите да загубят контрол над автомобилите при подаване на звукова и светлинна сигнализация спирането за проверка е предприето на ул. "Софийско шосе" от друг екип на охранителна полиция, обясни говорителят на полицията в Шумен.

Двамата водачи, на 22 и 24 години от Шумен, са представили английски свидетелства за управление на моторни превозни средства. Съставени са им актове за установени административни нарушения за участие в нерегламентирано състезание по път, отворен за обществено ползване. На двата автомобила е наложена принудителна административна мярка – спиране от движение за срок от три месеца. Свидетелствата за правоуправление на шофьорите са отнети за срок от една година. Наложена на всеки от тях е глоба в размер на 1533,88 евро, допълни Йорданова, пише БТА.

Над 8300 нарушения бяха установени от екипи на "Пътна полиция" през август в Шуменско.