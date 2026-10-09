Пиян катастрофира край село Обединение, друг попадна на полицаите на Горна Оряховица

Двама пияни шофьори се озоваха в ареста, след като седнали зад волана след употреба на алкохол призори в четвъртък.

Единият бил тестван, след като катастрофирал в района на с. Обединение. Вчера около 04,30 ч. служители на ОДМВР – В. Търново са установили самокатастрофирал автомобил. В хода на извършената проверка е изяснено, че същият е бил управляван от 36-годишен от с. Дичин. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,39 промила. Той е дал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Кръвната проба е отчела 1,19 промила. Образувана е преписка, съобщиха от полицията.

Водач, употребил алкохол установиха служители на РУ – Г. Оряховица. Вчера, около 5 ч., в хода на специализирана полицейска операция на кръстовище в железничарския град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 38-годишен местен жител. При проба за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,31 промила. Той е дал кръв за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувана преписка.