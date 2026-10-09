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8 външни експерти проверяват машините за гласуване

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Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) СНИМКА: 24 часа

Осем външни експерти се включват в работата на екипите в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) по процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на МИДТ. 

Всичките те са с умения и опит в информационната сигурност, работата с инструменти за проверка на изходен софтуерен код за уязвимости и грешки в сигурността, QA процеси и жизнен цикъл на разработка на софтуер и др. Осемте специалисти отговарят на поставените изисквания и критерии за участие в процеса, съгласно утвърдената процедура.

МИДТ проведе прозрачен избор за привличането на висококвалифицирани експерти с цел процесът по удостоверяване да бъде максимално професионален, проверим и отворен.

Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) СНИМКА: 24 часа

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