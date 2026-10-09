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Две седмици "изборна" почивка за депутатите

Павлета Давидова

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Петър Витанов в началото на парламентарния сезон Снимка: СНИМКА: Георги Палейков

Няма да работят в парламента от 21 октомври до 4 ноември

Две седмици почивка ще имат народните представители заради предстоящия президентски вот на 25 октомври.

Анонс за това направи председателят на парламента Михаела Доцова, която съобщи, че на председателски съвет е обсъждано НС да бъде разпуснато седмица преди вота. А връщането към законотворчеството ще е след балотажа. От "Прогресивна България" вкараха в дневния ред подобно искане.

Hapoдното събрание и парламентарните комисии не провеждат редовни заседания от 21 октомври до 30 октомври включително. Де факто работата им ще започне в сряда, на 4 ноември.

Решението за почивката мина със 132 гласа "за" (117 от ПБ, 12 от ДБ и трима от ДПС), 21 против - всички от ГЕРБ и един въздържал се от ДПС.

Петър Витанов в началото на парламентарния сезон

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