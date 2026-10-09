Демерджиев свърза бомбени заплахи с изслушванията за полетите на Пеевски

Заплахите са с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите, коментира вътрешният министър

Намек, че около изслушванията му за полетите на Делян Пеевски, се засилват и сигналите за поставяне на взривни устройства в обществени институции, направи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на днешния парламентарен контрол.

"Въз основа на данните до момента може да се направи обосновано предположение, че заплахите са с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите", каза той след въпрос от "Възраждане" за зачестилите заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в страната.

Установено е, че заплахите идват през компрометирани електронни пощи през платформи от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия, Аржентина и безплатна швейцарска анонимизираща пощенска услуга. За изготвянето на съобщенията има данни, че са ползвани програми за превод, което е възможно да е индикация, че не се генерират от български граждани, посочи Демерджиев.

След запитвания до доставчиците на електронни услуги се оказало, че реалният източник на съобщенията не може да бъде идентифициран - "поради използване на анонимизиращи услуги".

Потърсени са партньорски служби, тъй като през посочения период обект на атаки са били и институции в държави от Балканския полуостров и Европа. Две от версиите, по които работи МВР са хибридни атаки от различен тип, или някой цели да всее хаос в определени моменти.

"Наблюдава се характерна зависимост, че бомбените заплахи ескалират в определени периоди от време, като например след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети, на един ръководител, на една парламентарна група, като на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи", посочи изненадващо вътрешният министър. Същото увеличение се наблюдавало и миналата седмица, както и тази. Миналата сряда депутатите очакваха от него информация за полетите на Пеевски и евентуалната свързаност на фирмата, която ги е платила с дружествата, печелели милиони от обществени поръчки за мантинели.

Минути след изказването му лидерът на ДПС реагира в парламентарните кулоари и дори се пошегува, че може да му даде термометър, защото явно има температура.

Демерджиев даде информация и за проверките за незаконното строителство край Варна.

"Извършени са 57 огледи на обекти, представляващи веществени доказателства по случая „Баба Алино". В тях се съдържат голям брой документи, свързани с разследването. Оставащите огледи на обекти са 15", каза той. Питането бе на Ангел Георгиев от "Възраждане" го попита претърсванията в "офисите на украинската престъпна групировка "КУБ"" при полицейската акция за незаконното строителство край Варна.

На 28 май т.г. е започнало разследване, включващо "претърсване и изземане от разследващ полицай по съобщение от Икономическа полиция при ОДМВР - Варна, за това, че на неустановена дата е унищожил или скрил чужди документи с цел да причини вреда или да си набави облага". "На следващия ден, с разрешение от съдия, са претърсени още кола и апартамент. Всички претърсвания и изземвания са били одобрени от съдия. При тях е намерена и предадена техника по друго разследване", отчете министърът. Откритата документация е запечатана като веществени доказателства, а разследването продължава.