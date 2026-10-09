Генерал осъди бивш военен министър

Командирът на българските Военновъздушни сили генерал-майор Николай Русев е осъдил бившият министър на отбраната Николай Ненчев за 2000 евро.
Поводът били квалификации от страна на Ненчев, който е нарекъл генерала „национален предател" и „предател, който служи на чужди (руски) интереси". Това стана ясно от фейсбук публикация на Ненчев.
"Ако един висш български военен офицер е толкова силно разтърсен от политическа критика и от коментари в социалните мрежи, какво означава това за способността му да понася огромното напрежение, което съпътства една отговорна командна длъжност?", пита бившият военен министър.
Ето какво гласи тя:
Осъден съм!
Ген. Николай Русев – командирът на Военновъздушните ни сили, ме е осъдил за сумата от 2000 евро, равняващи се на 186 000 руски рубли, за неимуществени вреди.
Поводът е мои публични оценки и политически квалификации, в които съм го нарекъл „национален предател" и „предател, който служи на чужди (руски) интереси".
В публикациите си съм изразявал позиция, че действията и публичните му изказвания са част от тенденция, която според мен застрашава евроатлантическата ориентация на България.
Сред изразите, които съм използвал, са:
„Ген. Николай Русев за пореден път показа как проруското генералско лоби от кръга Радев–Янев иска да завлече България в орбитата на Путин."
„Пред очите ни работят за откъсването на България от евроатлантическия съюз."
„Ясно виждаме проруските лобисти на Путин в България."
„Бъдещето на България е под заплаха да бъде отклонена от евроатлантическия си път и върната във властовата територия на Русия."
„Поставя НАТО-вска България в зависимост от Русия на Путин."
„Забрави, че българската армия е част от НАТО и защитава свободна и независима България, въпреки претенциите на Путин към суверенния ни избор."
„Изключително арогантен."
„Предател, който служи на чужди (руски) интереси."
„Какъвто министърът /Янев/ – такъв и генералът."
„Хибридните генерали, привидно с натовска принадлежност, яростно обслужват интересите на Кремъл."
„Хибридна, пропутинска реторика" и „кремълски плам".
„Хибридна военна хунта."
„Безпардонно" се е проявил „като служител на Кремъл".
„Привидният му образ на „натовски генерал" и „довчерашен атлантик".
Това са тежки политически оценки. Не ги отричам. Заставам зад правото си да критикувам публично действията и позициите на висши държавни и военни фигури, особено когато става дума за националната сигурност, членството ни в НАТО и стратегическия избор на България.
Но в случая има нещо, което буди у мен сериозни въпроси.
Според изложеното в съдебния спор тези публикации са предизвикали у ген. Русев силен емоционален и професионален дискомфорт. Посочва се, че той е изпитвал негативни емоции, бил е фрустриран, станал по-мълчалив, по-затворен и по-сприхав, почувствал се засегнат, избягвал публични мероприятия и дори претърпял спад в професионалната си мотивация.
Нека оставим настрана личните чувства. Въпросът ми е друг.
Ако един висш български военен офицер е толкова силно разтърсен от политическа критика и от коментари в социалните мрежи, какво означава това за способността му да понася огромното напрежение, което съпътства една отговорна командна длъжност?
Днес България е в изключително тежка международна среда. Войната на Русия срещу Украйна продължава. НАТО е подложено на безпрецедентен натиск. България е на източния фланг на Алианса и решенията на висшето военно ръководство могат да имат последствия за националната ни сигурност.
Един потенциален кандидат за поста „началник на отбраната" трябва да бъде човек с изключителна психическа устойчивост, хладнокръвие, решителност и способност да понася натиск – включително политически, обществен и медиен.
Затова въпросът ми е напълно легитимен:
Ако дори една критична публикация във Facebook е довела до сериозен професионален и емоционален срив, готов ли е човекът за отговорност, при която ежедневно ще трябва да взема решения под далеч по-тежък натиск?
Не поставям под съмнение човешкото право на всеки да бъде засегнат от несправедлива критика. Но публичната длъжност предполага и публична отговорност.
Аз ще продължа да защитавам своята позиция – че България трябва да остане твърдо в НАТО и ЕС, че българската армия трябва да бъде надежден съюзник и че всяко отклоняване към руската сфера на влияние е опасно за националния ни интерес.
Критиката може да бъде остра. Политическият спор може да бъде тежък. Но именно в тежки времена България има нужда от хора, които могат да издържат на натиска и да поставят националния интерес над личното си усещане за комфорт.