Директорът на агенция „Митници" Николай Шушков се срещна с Марта Кос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на агенция „Митници" Николай Шушков се срещна с европейския комисар по разширяването Марта Кос на ГКПП "Капитан Андреево".

Това стана ясно от публикация във фейсбук страницата на агенцията, където бяха качени няколко снимки и текст, свързан с разговорът им.

Посещението на Марта Кос в ГКПП "Капитан Андрееево" СНИМКА: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Директорът на агенция „Митници" Николай Шушков заедно с европейския комисар по разширяването Марта Кос на ГКПП "Капитан Андреево" СНИМКА: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

Ето публикацията:

"Директорът на агенция „Митници" Николай Шушков се срещна с европейския комисар по разширяването Марта Кос на

ГКПП "Капитан Андреево" в края на работното й посещение у нас.

Двамата обсъдиха темите за развитието на инфраструктурата на Западните Балкани, както и процеса на обновяване и разширяване на граничните пунктове между България и Турция на фона на нарастващия товарен и пътнически поток.

Марта Кос бе запозната с организацията и функционирането на пункта, с процедурите за контрол, както и с техническите средства и оборудването, използвани в ежедневната работа на митническите и гранични служители."

Европейският комисар по разширяването Марта Кос пристигна в България на работно посещение на 8 октомври.

Кос участва в Международната министерска конференция за Коридор VIII в София, която се проведе под домакинството на министъра на външните работи Велислава Петрова. В рамките на визитата си еврокомисарят ще проведе и среща с министър-председателя Румен Радев.

Днес Марта Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на железопътния участък Черкезкьой–Капъкуле от линията Халкали–Капъкуле.

Железопътната отсечка е ключова транспортна връзка между Истанбул и българската граница. Проектът е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която цели да укрепи транспортните и икономическите връзки между Европа и Централна Азия през Южен Кавказ.