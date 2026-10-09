Силен вятър разпали пожар край Кулата и Чучулигово, изпепели 200 декара

Около 200 декара сухи треви и храсти изгоряха при пожар между селата Кулата и Чучулигово. Огънят е потушен след близо четири часа и половина борба с пламъците, а материални щети няма. Това съобщи началникът на районната пожарна служба главен инспектор Стоян Тилев.

Сигналът за пожара е подаден около 14:30 ч., а огънят е овладян окончателно в 19:00 ч. Силният вятър е затруднил работата на пожарникарите и е помогнал на пламъците да обхванат по-голяма площ, уточни Тилев.

В гасенето са участвали около 21 души. При овладяването на огъня са се включили два екипа на РСПБЗН от пожарната, екип на аварийно звено-Петрич, както и служители на Горско стопанство. Огънят е обхванал сухи треви и храсти, като не е имало опасност за населението и застрашени обекти, съобщи БТА.

Тилев посочи, че нерегламентираното изхвърляне на отпадъци също създава предпоставки за възникване на пожари, особено при сухо и ветровито време.