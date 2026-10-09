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Михаил, обвинен за смъртта на 18-годишната Йоана от Пловдив, не признава - ще разпитват свидетели

Никола Михайлов

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Охраната води Михаил Максимов към залата. Снимка: Никола Михайлов

Според прокуратурата дал прекалено голямо количество фентанил на момичето и то починало

21-годишният Михаил Максимов, подсъдим за смъртта на Йоана Паскалева, на 18 г., от Пловдив, не признава вина и делото срещу него ще тръгне по общия ред - с разпит на свидетели и вещи лица. Защитата на младежа изтъкна грешки на прокуратурата, но съдебният състав прецени, че не са допуснати нарушения, които да наложат прекратяване на производството. Приети бяха гражданските искове на майката на момичето и пастрока ѝ, които настояват за по 100 000 евро обезщетение за смъртта му. Следващото заседание ще бъде на 13 ноември. 

Трупът на Йоана беше открит на 23 август м.г. в района около стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Михаил се обадил на телефон 112 и съобщил, че се натъкнал на тялото. В последствие обаче стана ясно, че той е бил с момичето преди това и заедно са употребявали фентанил, след което то починало. Максимов беше задържан и обвинен, че е дал на Паскалева близо 2 пъти над смъртоносното ниво - 5 ng/mL при летална концентрация от над 3 ng/mL. Привлечен е към наказателна отговорност и за държане на 0,011 грама фентанил на стойност 0,67 евро. 

Охраната води Михаил Максимов към залата.

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