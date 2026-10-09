Външният министър: Няма контраст в позициите по общото изявление от Ню Йорк

Не може да се говори за две различни позиции за изявлението на 51 страни на общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Така външният министър Велислава Петрова отговори на обвиненията, че България е имала две различни позиции по приетото общо изявление на 51 държави по време на общото събрание на ООН в Ню Йорк. В края на септември 51 държави излязоха с призив към Русия за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и започване на мирни преговори по същество. Сред тях - всички членки на ЕС, като върховният представител на съюза по външната политика Кая Калас изчете документа, посочвайки и България в списъка с подкрепящи. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, написа в социалните мрежи Йотова след това. Опозицията използва тези думи на държавния глава, за да я атакува в началото на предизборната й кампания за президент.

Петрова обаче нарече спекулация твърденията за две различни позиции. Когато има изявления на 51 държави, нормално е националната позиция да не бъде изразена в пълнота. Факт е, ч не е изразена в общото изявлнеи, а от ръководителя на делегацията. Не означава, че има контраст или противоборство. По-скоро в националната позиция са представени елементите, които бихме искали да добавим", подчерта външната министърка.

Петрова подчерта, че общата позиция на страната и форматът за посещението в Ню Йорк са определени с решение на МС и водачът на делегацията е изразител на националната позиция. Президентът Илияна Йотова бе начело на групата за общото събрание на ООН.

"България се присъедини към общото изявление", подчерта Петрова. И изтъкна, че това е и в подкрепа на европейското единство.

Тя отново уточни, че общото изявление не подлежи на формална процедура на договаряне и съгласуване. Йотова обаче е заявила определени "бележки", които предвид характера на изявлението не са били възможни за реализиране. Позицията на България обаче е изразена в пълнота по време на изказването на Йотова. Петрова отхвърли обвиненията на Надежда Йорданова, че МВнР не е информирало обществеността за случилото се в Ню Йорк. Нашето участие бе широко отразено, включително и чрез медии от място и на интернет страницата на МВнР, подчерта тя.

"Не смятам, че може да става въпрос за нещо, което може да е било покрито по какъвто и да е начин", каза Петрова.

Председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова изтъкна, че се гордее, че България е изразила тази позиция и е сред държавите, подкрепили общото изявление - защото тя действително настоява Русия незабавно да прекрати огъня и да седне на масата за преговори. Но видя "шизофренна позиция" в това, че от една страна се подкрепя позицията, от друга, че ръководителят на делегацията "е изразил обратната позиция". Министърът обаче бе категоричен - няма различни позиции.