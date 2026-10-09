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Строител застава пак пред Темида за източени над 420 000 евро за ремонт на корпус на ВТУ преди 17 г.

Дима Максимова

[email protected]

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Съдебна палата Велико Търново

Строителен предприемач застава за пореден път пред Окръжния съд във Велико Търново за присвоени 828 хиляди лв. чрез използване на документи с невярно съдържание за строителство и ремонти на Корпус 5 на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Източването на университета е започнало преди 17 г. , а за този период и след смяната на лева с евро, крупната измама се стопи до цената на луксозен мезонет или къща в старата столица.

Подсъдимият Янко Я. е обвинен, че от декември 2009 г. до февруари 2012 г. във Велико Търново и София, при условията на продължавано престъпление, чрез фалшифицирани протоколи,  Акт образец № 19,  получил без правно основание 828 008 лева или малко над 420 000 евро, от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий".

От материалите по делото става ясно, че документите и фактурите били представени пред тогавашния ректор и главния счетоводител на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Целта била да се удостоверят неверни обстоятелства относно количеството и стойността на извършените строително-монтажни работи и  получените доставки при изпълнението на проект за инженеринг. Договорът, подписан с еднолично дружество с ограничена отговорност, представлявано от Янко Я., включвал проектиране и извършване на строително монтажни работи на Корпус 5 на ВТУ.
В обвинителния акт на Окръжната прокуратура се посочва, че получената без правно основание парична сума е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Делото се гледа за пореден път от Окръжен съд – Велико Търново, след като на два пъти е връщано на Окръжна прокуратура за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, посочват от съдебната палата.

Справка в съдебните архиви показва, че Янко Я. вече е бил осъден на 2.6 г. затвор от Окръжния съд във Велико Търново, за получени неправомерно пари от ВТУ, но тогава сумата е над 1.1 млн. лв.. Бе постановено и строителят да върне получените с измама пари. Присъдата бе обжалвана, имаше и протест от прокуратура. Апелативният съд я отмени, а сега процесът тръгва отначало от фазата на разпоредиленото заседание.

Съдебна палата Велико Търново

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