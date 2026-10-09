Строител застава пак пред Темида за източени над 420 000 евро за ремонт на корпус на ВТУ преди 17 г.

Строителен предприемач застава за пореден път пред Окръжния съд във Велико Търново за присвоени 828 хиляди лв. чрез използване на документи с невярно съдържание за строителство и ремонти на Корпус 5 на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Източването на университета е започнало преди 17 г. , а за този период и след смяната на лева с евро, крупната измама се стопи до цената на луксозен мезонет или къща в старата столица.

Подсъдимият Янко Я. е обвинен, че от декември 2009 г. до февруари 2012 г. във Велико Търново и София, при условията на продължавано престъпление, чрез фалшифицирани протоколи, Акт образец № 19, получил без правно основание 828 008 лева или малко над 420 000 евро, от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий".

От материалите по делото става ясно, че документите и фактурите били представени пред тогавашния ректор и главния счетоводител на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Целта била да се удостоверят неверни обстоятелства относно количеството и стойността на извършените строително-монтажни работи и получените доставки при изпълнението на проект за инженеринг. Договорът, подписан с еднолично дружество с ограничена отговорност, представлявано от Янко Я., включвал проектиране и извършване на строително монтажни работи на Корпус 5 на ВТУ.

В обвинителния акт на Окръжната прокуратура се посочва, че получената без правно основание парична сума е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Делото се гледа за пореден път от Окръжен съд – Велико Търново, след като на два пъти е връщано на Окръжна прокуратура за отстраняване на допуснати процесуални нарушения, посочват от съдебната палата.

Справка в съдебните архиви показва, че Янко Я. вече е бил осъден на 2.6 г. затвор от Окръжния съд във Велико Търново, за получени неправомерно пари от ВТУ, но тогава сумата е над 1.1 млн. лв.. Бе постановено и строителят да върне получените с измама пари. Присъдата бе обжалвана, имаше и протест от прокуратура. Апелативният съд я отмени, а сега процесът тръгва отначало от фазата на разпоредиленото заседание.