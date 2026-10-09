8 г. затвор получи 25-годишен, опитал да убие жена, като я намушкал с нож

Окръжният съд в Стара Загора наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от осем години на 25-годишен мъж, извършил опит за убийство, съобщиха от съда. Присъдата ще бъде изтърпявана при първоначален „строг“ режим.

Съдебният състав е признал подсъдимия с инициали М.Ц. за виновен в това, че на 12 юли 2024 година в Стара Загора, направил опит умишлено да умъртви мъж, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

По делото е установено, че М. Ц. живеел на семейни начала с жена, с която имали дете, но се разделили. Спрямо подсъдимия имало издадена съдебна заповед за защита от домашно насилие, според която той нямал право да доближава на определено разстояние жената.

Въпросният ден той посетил жената и разбрал, че тя поддържала приятелски отношения с пострадалия. Тогава М.Ц. започнал да се държи агресивно към жената, като ѝ нанесъл удари по тялото. Напуснал жилището и пред блока срещнал пострадалия. След възникнал помежду им скандал го пробол с нож в гърдите.

Присъдата е обжалвана и предстои делото да бъде разгледано от състав на Апелативния съд в Пловдив.