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Пеевски за Демерджиев: Вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен

Павлета Давидова

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Делян Пеевски в пленарната зала по време на изслушването на Иван Демерджиев СНИМКА: Юлиян Савчев

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен.

Така лидерът на ДПС Делян Пеевски продължи словесната си битка с вътрешния министър Иван Демерджиев.

Минути преди това, по време на парламентарния контрол Демерджиев намекна, че заплашителните имейли за взривни устройства до обществени институции се увеличавали в определени периоди. А датите, които посочи, съвпадаха с негови изслушвания, посветени на полетите на лидера на ДПС.

"На Демерджиев мога да му подаря един термометър, че виждам, че май е с температура, или жена му не го завива. Нека да има малко сън това правителство, виждам, че са притеснени от мен и си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за кабинета "Радев", закани се лидерът на ДПС.

"Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и не могат да управляват", атакува той управляващите.

Пеевски няма информация за посещението на ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирилo Буданов, и препрати въпросите по темата към премиера Румен Радев.

Делян Пеевски в пленарната зала по време на изслушването на Иван Демерджиев СНИМКА: Юлиян Савчев
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