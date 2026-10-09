Пеевски за Демерджиев: Вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен.
Така лидерът на ДПС Делян Пеевски продължи словесната си битка с вътрешния министър Иван Демерджиев.
Минути преди това, по време на парламентарния контрол Демерджиев намекна, че заплашителните имейли за взривни устройства до обществени институции се увеличавали в определени периоди. А датите, които посочи, съвпадаха с негови изслушвания, посветени на полетите на лидера на ДПС.
"На Демерджиев мога да му подаря един термометър, че виждам, че май е с температура, или жена му не го завива. Нека да има малко сън това правителство, виждам, че са притеснени от мен и си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за кабинета "Радев", закани се лидерът на ДПС.
"Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и не могат да управляват", атакува той управляващите.
Пеевски няма информация за посещението на ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирилo Буданов, и препрати въпросите по темата към премиера Румен Радев.