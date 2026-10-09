Във Видин пак искат паметник на Изида да бъде премахнат или преместен

Заради масовото недоволство на жителите на Видин от поставената наскоро в градския парк статуя на древноегипетската богиня Изида и искането на видинския митрополит Пахомий тя да бъде премахната, от кметството махнаха единствено намиращата се до статуята пояснителна плоча. На нея изрично бе посочено, че това е Изида, символ на светлината, любовта и мъдростта.

Будните граждани на Видин обаче настояват самата статуя да бъде махната от сегашното си място, солидаризирайки се с владиката, че в града няма място за езически символи и божества. В социалните мрежи мнозина се нахвърлиха с много остри думи срещу реализирането на подобен проект и ситуирането му в градска среда.

„Смятам, че е крайно неподходящо такъв декоративен елемент да се намира срещу паметника на опълченците от Видинския край, срещу барелефа на Георги Сава Раковски, сподели археоложката от регионалния исторически музей Ваня Ставрева. - Напълно неуместно е и не се вписва в тази част на градската градина. Има действаща наредба на Общинския съвет за именуване и преименуване на улиците, за поставяне на паметници, на възпоменателни знаци и там е предвиден начинът как някакъв такъв обект може да бъде премахнат или преместен. И много се надявам, че с оглед на общественото мнение, с мнението на църквата, хората, които са инициирали поставянето му, сами ще инициират най-малкото преместването му на по-приемливо място."

Видинският митрополит Пахомий отново настоя решението за поставяне на скулптурата на Изида да бъде преразгледано и монументът да бъде премахнат. „Като православен духовник не мога да приема издигането на идоли и божества на езичеството в съвременния свят", каза той.

„Ние не виждаме никаква връзка на град Видин с Изида, сподели още владиката. - Градът разполага с достатъчно исторически и религиозни забележителности, които могат да бъдат представяни на посетителите. Видин има многовековна история като духовен и християнски център, свързан с велики владетели, митрополити, епископи и преподобни отци."