Амфетамин откриха у 15-годишен в Разград

Амфетамин и електронна везна са открити в двама непълнолетни в Разград, а единият откраднал и бутилка с алкохол от бензиностанция, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При полицейска проверка в централната градска част е установен 15-годишен младеж, криминално проявен и известен на Детската педагогическа стая. При личен обиск у него е открита кутия с джъмпер бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително на амфетамин. В хода на разследването е установено, че тийнейджърът е извършител и на кражба от бензиностанция в града. В началото на седмицата от търговския обект е изчезнала бутилка уиски.

При предприетите оперативни действия служители на Районното управление в Разград са установили и другия младеж – на 17 години, също криминално проявен. В него са намерени електронна везна и полиетиленов плик с бяло кристалообразно вещество, което при тестване е реагирало положително на амфетамин, пише БТА.

По случая са образувани досъдебни производства и е започната проверка, допълват от ОД на МВР в Разград.

През юни представители на институции и организации в Разград се обединиха чрез декларация за съвместни действия срещу употребата на наркотични вещества сред младите хора. Наркотиците остават сред най-сериозните заплахи за децата, зависими има и сред 14-годишни, каза зам.-директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград Иван Игнатов по време на кръгла маса „Всички заедно за децата на Разград“. Той подчерта, че противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, е сред основните приоритети в работата на МВР.