Локализиран е пожарът край село Горно Луково

Локализиран е пожарът край ивайловградското село Горно Луково и обстановката около огнищата започва да се нормализира, съобщиха от община Ивайловград на страницата си във Фейсбук.

Пожарът възникна на 4 октомври. Заради стихията бе обявено частично бедствено положение, като в гасенето се включиха и хеликоптери. Още същата вечер огънят прехвърли границата и навлезе на територията на съседна Гърция.

През изминалата нощ на терен останаха дежурни екипи на пожарната и Горското стопанство. Днес на място продължават работа екипи със седем пожарни автомобила, както и лесничеи, които осъществяват наблюдение и контрол. Наблюдението на терена продължава, допълниха от общината.

Пред БТА секретарят на Община Ивайловград Николай Панайотов поясни, че бедственото положение още не е отменено. По думите му това ще стане след официалното становище на пожарната за овладяването на пожара, като прогнозите са това да стане до края на днешния ден.