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Жена опита да си купи фалшиви пари чрез "ТикТок", получила пратка с носни кърпи и гайки

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ТикТок СНИМКА: Pixabay

Жена от Лознишко е платила почти 260 евро за пратка с обещание за бърза печалба, но получила носни кърпи и гайки. За случая е сигнализирала 33-годишна жителка на село Сейдол, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

На 8 октомври жената е съобщила, че е станала жертва на измама чрез приложението "ТикТок". Тя обяснила, че е попаднала на реклама за бърза печалба и след кореспонденция с непознат човек трябвало да получи куриерска пратка, за която да заплати почти 260 евро. Ден по-рано потърпевшата е посетила куриерски офис, където е установила, че пратката не може да бъде прегледана преди плащането. В последвалата кореспонденция ѝ било обяснено, че пакетът съдържа 2250 евро неистински банкноти. При извършения оглед обаче било констатирано, че в пратката има два пакета носни кърпи и метални гайки.

По случая е започнато досъдебно производство. 

Подобен случай бе регистриран и в края на септември в Исперих, където 45-годишен мъж платил над 230 евро за два чифта маратонки, поръчани през ТикТок. Вместо тях обаче е получил два пакета носни кърпи. 

 

ТикТок СНИМКА: Pixabay

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