Разкриха оранжерия за канабис в Монтана

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Служители на РУ Монтана разкриха оранжерия за канабис. Иззети са 1,5 кг канабис.

На 7-ми октомври при оглед в местността „Парта" край областния град криминалисти от РУ Монтана откриха две растения коноп в напреднал стадий на растеж, с общо тегло на зелената маса 1300 грама, отглеждани от 29-годишен местен жител.

В рамките на предприетите последващи процесуално-следствени действия на 08 октомври е извършено претърсване и изземване във вила, дворно място и прилежащи стопански постройки, стопанисвани от 29-годишния мъж и неговия 53-годишен баща. Разследващите открили още 184,47 грама суха листна маса канабис, разпределена в две хартиени свивки - 18,99 г, черен чувал със 150 г и стрък със съцветия с 15,48 г.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354в, ал. 1 и чл. 354а, ал. 3 от НК. На 29-годишния мъж е наложено задържане за срок до 72 часа с прокурорско постановление.