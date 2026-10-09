7 абсолвенти медицински сестри и една акушерка от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" получиха дипломи

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Седем абсолвенти медицински сестри и една акушерка от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД получиха дипломи от филиал „Проф. д-р Иван Митев" във Враца към Медицински университет – София.

Лично да ги поздрави и да им пожелае успешен професионален път и израстване в благородната им професия на тържествена церемония дойде изпълнителният директор на областната болница в Монтана д-р Тони Тодоров.„Обществото изисква от нас, медицинските работници, не само знания и професионализъм, но и човечност. Пожелавам ви да работите с душа и сърце, да бъдете до хората в най-трудните им моменти и да им давате увереност и надежда. Да следвате този път с отдаденост и посвещение", каза управителят на МБАЛ-Монтана д-р Тодоров.

Официален гост на събитието бе кметът на Община Враца Калин Каменов, който поздрави дипломантите и припомни пътя, извървян през годините – от една пустееща сграда до съвременна база за обучение на бъдещи медицински специалисти.

Поздрав към абсолвентите отправиха ректорът на МУ – София проф. д-р Бойчо Ланджов, директорът на филиала проф. д-р Ралица Златанова-Великова, областният управител на Враца и ръководители на факултети на МУ – София.

На дипломирането присъстваха още управители на лечебни заведения и представители на институции.

Новите медицински специалисти са 67 медицински сестри, 5 акушерки и 16 лекарски асистенти, които оттук нататък ще прилагат знанията и уменията си в грижата за хората.