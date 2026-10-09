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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23704075 www.24chasa.bg

Жена и двама мъже са арестувани с наркотици в петричко село

Тони Маскръчка

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Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Трима души са арестувани заради сделка с хероин. В четвъртък криминалисти при РУ-Петрич са провели специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества. В района на ул. „Мануш войвода" в с. Първомай, общ. Петрич е извършена проверка на 26-годишна жена от с. Левуново. Тя е направила опит да изхвърли две полиетиленови пликчета, съдържащи общо около 0,74 грама хероин.

В с. Първомай пък у 30-годишен мъж от селото е открит полиетиленов плик, съдържащ около 0,28 грама кафяво прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на хероин. От полицейските служители е установено, че наркотичното вещество му е разпространено от 30-годишен мъж от същото село, в чиято къща са открити електронна везна, около 0,50 грама сух канабис, около 3,83 грама хероин и канабисово съцветие с тегло около 0,33 грама, а до оградата на имота – найлонова чанта, съдържаща около 45 грама сух канабис.

Двамата мъже и жената са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на ОП-Благоевград.

Полиция. СНИМКА: Архив

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