Министър Найденов пита и. ф. Ваня Стефанова кои шефове в прокуратурата искат да я наследят

Министърът на правосъдието Николай Найденов е поискал информация от и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова за това кои от завеждащите отдели във ВКП са дали съгласие да заемат поста след изтичането на нейния 6-месечен мандат. За тях са поискани още и кадрови справки.

В писмото до илфл Ваня Стефанова не е посочено нито едно име, а към омента още няма отговор от нея.

Министърът ще прецени дали и как да упражни правомощието си едва след като получи отговора, се казва в писмото на министър Найденов.

С приетите последни поправки в Закона за съдебната власт (чл. 173, ал. 15) на министъра на правосъдието е предоставена възможността да предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Министърът има право да номинира, а не избира.

Решението е изцяло на Пленума на ВСС.

Шестмесечният срок за изпълнение на длъжността на сегашния и.ф. главен прокурор изтича на 22 октомври 2026 г. Прокурорската колегия е поискала съгласие само от един човек, което до голяма степен предопределя избора. Министърът на правосъдието счита, че законът дава възможност да има повече от една кандидатура, за да се осигури състезателност в процеса. По този начин ще бъде спазен и принципът на прозрачност и отчетност в действията на Прокуратурата на Република България и Висшия съдебен съвет. Такъв процес е очакван от цялото общество.