Министър Найденов поиска информация кои прокурори от ВКП са съгласни да станат и.ф. главен прокурор

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На 7 октомври 2026 г. министър Николай Найденов изпрати писмо до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. В него се иска информация за:

списъчния състав на всички прокурори, които заемат длъжността „завеждащ отдел“ във Върховната касационна прокуратура (ВКП);

кои от завеждащите отдели са съгласни писмено да бъдат предложени за временно изпълняващ функциите главен прокурор;

кадрови справки на тези, които са дали съгласието си писмено;

В писмото не е посочено нито едно име. (Приложение: самото писмо)



Към настоящия момент отговор все още няма. Министърът ще прецени дали и как да упражни правомощието си едва след като получи отговора.

С приетите последни поправки в Закона за съдебната власт (чл. 173, ал. 15) на министъра на правосъдието е предоставена възможността да предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Министърът има право да номинира, а не избира.

Решението е изцяло на Пленума на ВСС.

Шестмесечният срок за изпълнение на длъжността на сегашния и.ф. главен прокурор изтича на 22 октомври 2026 г. Прокурорската колегия е поискала съгласие само от един човек, което до голяма степен предопределя избора. Министърът на правосъдието счита, че законът дава възможност да има повече от една кандидатура, за да се осигури състезателност в процеса. По този начин ще бъде спазен и принципът на прозрачност и отчетност в действията на Прокуратурата на Република България и Висшия съдебен съвет. Такъв процес е очакван от цялото общество.