Трима охранители пребили 18-годишен младеж край Разлог

Трима мъже са пребили 18-годишен младеж край Разлог. Сигнал за инцидента в РУ - Разлог е получен в четвъртък около 19:20 часа. Информацията била, че в района на ул. „Стара планина" е нанесен побой над 18-годишен младеж от града. Незабавно пристигналите на място полицейски служители са задържали двама мъже на 22 и 47 години от гр. София и 37-годишен мъж от гр. Костинброд. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава. Не е ясно какво е провокирало и каква е причината за побоя над момчето.

В социалните мрежи сестра му разказва, че брат й е спрял автомобила си на пътя, в района край соларните панели. Бил е в автомобила си, пушел е цигара и разговарял с негов приятел. "До него е спрял джип на охранителната фирма и му е било казано да слезе от автомобила. След като е слязъл, е последвало физическо нападение. Брат ми е с разкървавено око, травми по главата, счупена ръка и множество други наранявания.

Още по-притеснителното е, че по думите на брат ми след нападението е бил заплашван с убийство, ако подаде сигнал в полицията и посочи кои са извършителите", разказва сестрата на момчето.