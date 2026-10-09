На 14 октомври пловдивският ресторант представя авторска дегустация с шеф Георги Бойковски, създадена в партньорство с The Macallan

Десертът и уискито рядко получават главната роля в една ресторантска вечер. На 14 октомври EDEN ги поставя именно в центъра на специално дегустационно събитие с шеф Георги Бойковски и The Macallan.

Вечерта е част от серията формати, с които EDEN среща гостите си с различни авторски почерци и продукти с характер. Този път отправната точка е десертът, разгледан не просто като сладък завършек, а като пространство за работа с контрасти, аромати и текстури.

Професионалният път на Георги Бойковски обяснява този подход. Той е бил главен сладкар и част от креативния екип на DiverXO в Мадрид – ресторант с три звезди „Мишлен“, работил е в RocaMoo в Барселона и е стажувал в Noma в Копенхаген. Преминава специализация по ресторантско сладкарство и в Espai Sucre, където десертът се разглежда като самостоятелна гастрономическа дисциплина.

В работата му вкусът не се движи единствено около сладостта. Кисело, горчиво и солено могат да бъдат част от една и съща композиция, както и различни температури и текстури. Алкохолът също влиза в тази логика - като ароматен и вкусов елемент, който добавя плътност, топлина или контраст. Затова присъствието на The Macallan в тази вечер има своя естествена роля, далеч отвъд класическата идея за напитка, сервирана към десерта.

През последните години Бойковски насочва все повече внимание към българската природа, сезонните продукти и местните вкусове. Сред проектите му е „Да сготвиш гората“, в който продукти и аромати от българската среда получават съвременен прочит.

На 14 октомври този подход ще бъде в основата на вечерта в EDEN. Десертът ще води дегустацията, а The Macallan ще присъства във вкусовите и ароматните съчетания, изградени около него.

За EDEN събитието е част от по-широката есенна програма на ресторанта, в която гост-готвачи, авторски менюта, тематични вечери и колаборации дават на публиката нов повод да се върне. Сезонният календар се променя с различни идеи и гости, като всяко събитие добавя нова посока към преживяването в ресторанта.