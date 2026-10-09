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Откриха трупа на 45-годишна в лъскава кооперация в Пловдив, разследват убийство (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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В тази кооперация на ул. "Брезовска" в Пловдив е открит трупа на жената. Снимка: Никола Михайлов

Труп на жена е открит в лъскава кооперация на улица "Брезовска" в район "Северен" в Пловдив. На място има полиция, като преди малко оттам са си тръгнали шефът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов и прокурорката Анна Викова. Сигналът е получeн днес, според разследващи става дума за умишлено убийство.

От пресцентъра на пловдивската полиция пуснаха съобщение, в което се споменава за умишлено убийство. Касае се за криминално престъпление.

"Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район „Северен". Според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено. Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив", гласи лаконичното съобщение.

Според случайни минувачи сутринта млад мъж е бил изведен с белезници от кооперацията.

Очаквайте подробности!

Пред кооперацията има полицейски коли.
Пред кооперацията има полицейски коли. Снимка: Никола Михайлов

В тази кооперация на ул. "Брезовска" в Пловдив е открит трупа на жената.
Пред кооперацията има полицейски коли.

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