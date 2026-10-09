Варненски рибари откриха обран кораба "Емил", ударен от дронове през август

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Варненски рибари откриха обран кораба "Емил", който през август беше поразен от дронове край Одеса.

Рибарите са успели да се качат на дрейфащия кораб край Шабла. Корабът е без екипаж, техническите системи не работят и няма управление.

Капитан Николай Добрев разказа пред БНТ, че на 4 октомври влязъл в морето за лов на калкан. Радарите обаче засекли в близост кораб, който се носил по течението. Капитан Николай Добрев Кадър: БНТ

"Аз се намирах на около 30 мили от брега, точно на румънската граница и го видях на радара на още 10 мили от мен. От чисто любопитство, решихме да проверим. Успяхме да се качим. Самият кораб е ударен с пет, със сигурност, по възможност и шест дрона и много прецизни удари", разказа той.

Капитан Добрев разказа, че капитанският мостик е изгорял нацяло и е сигурен, че там са горели хора.

"Самият кораб е обран, на него са се качвали хора", категоричен бе той.

Според капитан Добрев, само за 4 часа, докато е бил на борда, корабът се е придвижил с около миля и половина, носен от ветровете и морските течения.